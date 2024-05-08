ورشه عمل عن "أساسيات النشر العلمي " بكلية الطب فى جامعة سوهاج

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج ورشه عمل تحت عنوان "اساسيات النشر العلمي الطبي"، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين وأطباء الإمتياز بقاعة الدكتور محمود رياض بمبني المستشفى الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة: نولى اهتماما كبيرًا بالبحث العلمي ونشجيع أعضاء هيئة التدريس علي النشر العلمي لما له من دور في تقدم الجامعة بالتصنيفات العالمية، وتحرص الجامعه علي تنظيم تلك الورشه بهدف مساعدة الباحثين علي معرفه خطوات عملية النشر العلمي، والإلتزام بشروط نشر البحث العلمي في المجلات المختلفة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكلية أن تنظيم تلك الورشه جاء علي هامش فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر للكلية الذي شارك به ٢٢ قسما من أقسام الكليه الغكلينيكية والاكاديميه، وتعد الورشة بيان عملي ونقطة تحول في مسيرة الأطباء الجدد وطريقهم لاتخاذ الخطوة الأولي في مجال البحث العلمي.

وقال الدكتور أحمد مختار أبودهب المدرس بقسم الأشعة والمدرب المعتمد بالمجلس الأعلى للجامعات وأمين تنظيم المؤتمر إن الورشة تهدف لتعريف الأطباء بأساسيات مهمه في البحث والنشر العلمي في المجال الطبي من حيث نوعية الأبحاث والمحتويات الأساسية للبحث العلمي وانوع المجلات العلمية ومواصفاتها.

واعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن حصد الطالب عبدالرحمن صفوت محمود بالفرقة الثالثة بكلية التمريض، المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية والأكاديمية، في المسابقة القمية للبحوث الاجتماعية، التي نظمتها جامعة حلوان للعام الحالي، تحت عنوان "العلاقات الأسرية وأثرها على ظاهرة التنمر ودور المجتمع في مواجهتها".

وهنأ رئيس الجامعة، الطالب عبد الرحمن لحصوله علي المركز الخامس، مؤكدًا أن الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم للطلاب المتميزين في كافة الأنشطة الطلابية، إشراك الطلاب في فحص ودراسة القضايا والمشاكل التي يواجهها المجتمع المصري والبحث عن حلول لها من خلال الأبحاث المقدمة، تنفيذًا لتوجهات الدولة بتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المسابقة تناولت عدة محاور لموضوع البحث بشكل يسهم في وضع حلول جذرية له، مؤكدا أن ظاهرة التنمر تؤرق المجتمعات على نطاق عالمي وليس محلي فقط، مما يجعلها من المشكلات المتأصلة في تلك المجتمعات وتؤدي إلى عواقب وخيمة أهمها الانتحار، ويليه جرائم الانتقام أو إخراج شخص غير متزن نفسيًا غير نافع لمحيطه الاجتماعي.

وأشار صبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية وأسماء عمر مدير إدارة النشاط الاجتماعيإلى أن عدد الجامعات المشاركة بالمسابقة ٢٢ جامعة، وبلغت عدد الأبحاث المشاركة في المسابقة بلغت ٨٣ بحث.