جامعة سوهاج تحصد المركز الخامس في المسابقة القومية للبحوث الاجتماعية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن حصد الطالب عبدالرحمن صفوت محمود بالفرقة الثالثة بكلية التمريض بجامعة سوهاج، المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية والأكاديمية، في المسابقة القمية للبحوث الاجتماعية، التي نظمتها جامعة حلوان للعام الجامعي الحالي، تحت عنوان "العلاقات الأسرية وأثرها على ظاهرة التنمر ودور المجتمع في مواجهتها".

وهنأ رئيس الجامعة، الطالب عبد الرحمن، لحصوله على المركز الخامس، مؤكدًا أن الجامعة تقدم كل أوجه الدعم للطلاب المتميزين في كافة الأنشطة الطلابية، إشراك الطلاب في فحص ودراسة القضايا والمشاكل التي يواجهها المجتمع المصري والبحث عن حلول لها من خلال الأبحاث المقدمة، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية.

ومن جهته، أوضح الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقة تناولت عدة محاور لموضوع البحث بشكل يسهم في وضع حلول جذرية له، موضحًا أن ظاهرة التنمر تؤرق المجتمعات على نطاق عالمي وليس محلي فقط، مما يجعلها من المشكلات المتأصلة في تلك المجتمعات وتؤدي إلى عواقب وخيمة أهمها الانتحار، ويليه جرائم الانتقام أو إخراج شخص غير متزن نفسيًا غير نافع لمحيطه الاجتماعي.

وأشار إلى أن عدد الجامعات المشاركة بالمسابقة ٢٢ جامعة، وبلغت عدد الأبحاث المشاركة في المسابقة ٨٣ بحثا.

كما شارك وفد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج من كليات الزراعة، العلوم، التجارة والحاسبات والذكاء الاصطناعي في البرنامج التدريبي الذي نظمه مشروع مسار وتنفذه انرووت للتنمية بالتعاون مع الجامعة، لتدريب الموجهين والمدربين في مجال ريادة الأعمال والاقتصاد الدائري، وذلك بإحدى الفنادق الخاصة بمحافظة أسوان.

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

وقال رئيس الجامعة، إن التدريب يهدف إلى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ليتمكنوا من تقديم خدمات التوجيه والتدريب لشباب رواد الأعمال بالمجتمع المحلي، لكي يصبحوا قادرين على تنفيذ مشروعاتهم وتنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب نشر فكر وثقافة الاقتصاد الدائري داخل الجامعة وخارجها،مؤكدًا علي اهمية الاقتصاد الدائري والذى يهدف إلى تقليل الهدر في المواد الخام وتقليل النفايات والانبعاثات الضارة والحفاظ على المناخ، والذي يأتي ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة، مدير حاضنة مسار، أن التدريب تم على مرحلتين الأولى تم تدريب أعضاء هيئة التدريس على مفهوم وأساسيات ريادة الأعمال وكيفية توجيه ودعم المشروعات الناشئة، والتعامل مع أصحاب الأفكار وتوجيههم خلال رحلتهم لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات ناشئة من خلال الخدمات التي تقدمها حاضنة مسار، بينما تم في المرحلة الثانية التعريف بالمهارات والأدوات المحددة المتعلقة بالاقتصاد الدائري، وتصميم المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال الدائرية، وتطبيق استراتيجيها لتطوير شركات ناشئة دائرية حقيقية، موضحًا أن أعضاء هيئة التدريس الذين اجتازوا البرنامج سوف يشاركون في جميع الأنشطة والتدريبات التي تقدمها حاضنة مسار لرواد الأعمال.

جدير بالذكر أنه قام بالتدريب خبراء مصريين وأجانب في مجالي ريادة الأعمال والاقتصاد الدائري وهم الدكتور وائل رشاد - استشارى ريادة الأعمال، والدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار، والدكتور هشام العيسوى- المجلس التصدير للحرف اليدوية، كما شارك من مؤسسة Advance consulting الهولندية هيدزر رودنبرج، وكارين فاندرلند خبراء الاقتصاد الدائري، وأحمد النوباني استشارى الكمبوست.