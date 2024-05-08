الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

محاكمة عصابة هربت "كبتاجون" بـ558 مليون جنيه بميناء سفاجا

ارشيفية
ارشيفية

تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال، اليوم الأربعاء، محاكمة تشكيل عصابي مكون من 7 متهمين في القضية رقم 278 سفاجا؛ لاتهامهم بمحاولة تهريب مليون و862 ألف قرص كيبتاجون داخل شحنة "خس" بإحدى الشاحنات المصدرة للخارج بميناء سفاجا البحري.

وكانت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة سامي أبوطالب، وإدارة جهاز الفحص بالأشعة بميناء سفاجا برئاسة محمود حمدي، وإدارة الصادر بجمارك سفاجا برئاسة محمد فتوح، ومحمود صلاح مدير حركة الرصيف وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومباحث ميناء سفاجا البحري، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة من مخدر الكبتاجون كانت مخبأة في شحنة "خس كابوتشا" مصدرة للخارج من خلال تشكيل عصابي.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أنه تم تشكيل لجنة من جميع الإدارات بجمارك الميناء برئاسة وائل الشريعي مدير تعريفة الصادر ورجال جمارك الصادر والفحص بالأشعة والمكافحة والأمن الجمركي، حيث تم تفتيش سيارة براد محملة برسالة "خس كابوتشا" وتم التوصل للمواد المخدرة محشوة داخل مشمول الخس الكابوتشا ملفوفة بأكياس مليئة بأقراص من حبوب بيج وبيضاء اللون بعدد أقراص مليون و862 ألف قرص مواد مخدرة وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، حيث تم العرض على سامي أبو طالب، مدير عام جمارك سفاجا، الذي أمر بتشكيل لجنة وإحالة الموضوع إلى الشئون القانونية لتحرير المحضر اللازم وتحريز المضبوطات.

وقدرت قيمة المضبوطات بـ558 مليون جنيه، وقدر مبلغ التعويض الجمركي بمبلغ مليار ومائة وسبعة عشر مليون جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة.

محكمة جنايات البحر الأحمر المستشار مصطفى عبدالعال محاكمة تشكيل عصابي تهريب مليون و862 ألف قرص كيبتاجون الإدارة العامة لجمارك سفاجا لأشعة بميناء سفاجا

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