ضياء رشوان يكشف عن الأهداف الصهيونية الحقيقية من وراء اجتياح رفح الفلسطينية

قال ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المفاوضات هي استخدام كل طرف من طرفي الحرب كل سبل الضغط من أجل كسب أكبر قدر ممكن من الأهداف.

الموقف الصهيوني من المبادرة



وأكد رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطرف الصهيوني في مأزق سياسي وعسكري شديد من إعلان حركة حماس عن موافقتها على مبادرة وقف إطلاق النار.

وأضاف في حديثه، أن الطرف الصهيوني حتى هذه اللحظة يؤكد أن إسرائيل غير موافقة على هذه الشروط التي تضمنتها ورقة المبادرة.

الاجتياح الصهيوني لرفح

وأشار إلى، أن الجانب الصهيوني اجتاح جزءًا من رفح حتى يُثبت صحة جدية حديثه أمام المجتمع الدولي، ولمحاولة القبض على بعض القيادات المتواجدة في رفح، علاوة على الرغبة في معرفة مكان الأسرى وتحريرهم.