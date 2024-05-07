الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية: مراوغة من إسرائيل حول مبادرة وقف إطلاق النار

غزة
غزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن نتنياهو أدرك أن ملف القضية الفلسطينية أوشك على الانتهاء بفضل الضغوط المصرية، وبالتالي يسعى الكيان الصهيوني في اللحظات الأخيرة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الخسائر بصفوف الشعب الفلسطيني.

مراوغة الجانب الصهيوني 

وأكد فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة الخاصة باحتمالية قبول إسرائيل للهدنة في حال كانت هناك شروط مُرضية للجانب الصهيوني دليل على أن إسرائيل تبحث كافة جوانب المبادرة المصرية بعد موافقة حماس عليها. 
وأضاف في حديثه، أنه يجب أن يكون هناك شيء من المسئولية السياسية من المجتمع الدولي وإسرائيل في هذه المرحلة الحرجة.

اجتياح رفح 

وأشار إلى، أنه توجد مراوغة شديدة من الجانب الصهيوني في مسألة الضمانات بصورة كبيرة، مثل المراوغة في عدم تقديم ضمانات واضحة حول توقف إطلاق النار.

المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية محمد فوزي اجتياح رفح الملف الفلسطيني

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ورطة إسرائيل فى رفح

تأجيل محاكمة محامي جنوب الشرقية لدور أغسطس.. وانتداب لجنة من الطب الشرعي

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري نايل

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟