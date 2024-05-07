المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية: مراوغة من إسرائيل حول مبادرة وقف إطلاق النار

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن نتنياهو أدرك أن ملف القضية الفلسطينية أوشك على الانتهاء بفضل الضغوط المصرية، وبالتالي يسعى الكيان الصهيوني في اللحظات الأخيرة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الخسائر بصفوف الشعب الفلسطيني.

مراوغة الجانب الصهيوني

وأكد فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة الخاصة باحتمالية قبول إسرائيل للهدنة في حال كانت هناك شروط مُرضية للجانب الصهيوني دليل على أن إسرائيل تبحث كافة جوانب المبادرة المصرية بعد موافقة حماس عليها.

وأضاف في حديثه، أنه يجب أن يكون هناك شيء من المسئولية السياسية من المجتمع الدولي وإسرائيل في هذه المرحلة الحرجة.

اجتياح رفح

وأشار إلى، أنه توجد مراوغة شديدة من الجانب الصهيوني في مسألة الضمانات بصورة كبيرة، مثل المراوغة في عدم تقديم ضمانات واضحة حول توقف إطلاق النار.