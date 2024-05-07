أكرم القصاص: قصف معبر كرم أبوسالم ذريعة لنتنياهو باجتياح رفح

قال أكرم القصاص، الكاتب الصحفي، إن الحرب الإسرائيلية على غزة تأتي ضمن مشهد شديد التعقيد والخطر، لأن الجهود المصرية على مدى الأيام الماضية في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية كادت تثمر عن اتفاق.

وأضاف القصاص خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن كل الأطراف تقريبًا كانت قد تقبلت العرض الذي يقوم على التواصل مع كل الأطراف، ودائمًا ما نصف الجهد المصري بأنه حرب داخل الحرب، أي مجموعة حروب تقودها مصر؛ جزء منها أنها تتعامل مباشرة مع أطراف النزاع، والجزء الآخر متمثل في وكلاء ورعاة هذا الأمر، مثل الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، وإيران من ناحية أخرى، أي أن هناك أطرافًا معقدة جدًا في هذا الأمر.

وأوضح، أنه كان من الممكن الوصول إلى اتفاق لكن قصف معبر كرم أبوسالم عمل ذريعة لنتنياهو بأن يبدأ عمليات في رفح لا يمكن وصفها بأنها اجتياح كامل، لكنها تعتبر خطرًا كما حذرت مصر، كما أن قصف معبر أبوسالم أدى إلى تعثر دخول المساعدات التي تحرص عليها مصر.