الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

السبت.. حلقة جديدة من ملتقى المرأة بالجامع الأزهر لمناقشة الترابط الأسري

الجامع الأزهر - عدسة:
الجامع الأزهر - عدسة: حسن مسعد

يعقد الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل، الحلقة الثانية من الموسم الثالث عشر من برامجه الموجهة للمرأة والذي يأتي تحت عنوان "نحو مجتمعٍ راقٍ في ضوء الشريعة والقانون"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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"الإسلام والتضامن المجتمعي".. الجامع الأزهر يواصل مناقشة قضايا الأمة المعاصرة غدًا

وتأتي الندوة الثالثة من البرنامج الثالث عشر بعنوان" الترابط الأسري ودوره في إصلاح المجتمع"، ويحاضر فيها كل من: د. روحية مصطفى، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، ود. شيماء فتحي، أستاذ قانون المرافعات بجامعة الأزهر، ويدير الحوار د. سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر، تناقش جميع القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع، وفي مقدمتهم المرأة بوجه عام والمسلمة والعربية  بوجه خاص، وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة السبت المقبل، هي ثالث ندوات الموسم الثالث عشر ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم الإثنى عشر الماضية، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في علوم اللغة بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل سبت وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.

ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، عبر الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/1VSWdN5K3DWkmmSxB4ZjGKvFzxk_Ci_wrLM8y0ahEkAo/edit?chromeless=1#

وأوضح أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

الجامع الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني الأزهر

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