السلطات السعودية تعلن عن جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

أعلنت السلطات السعودية عن جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1445هـ، وقد تمت تهيئة 6 مطارات رئيسية لاستقبال الحجاج وتتضمن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي بالطائف، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، كما تم تخصيص 3.4 مليون مقعد من خلال 7700 رحلة جوية.

كما تم اكتمال الاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن من خلال 13 صالة سفر موزعة على 6 مطارات رئيسية خُصصت لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، إضافةً إلى تخصيص أكثر من 21 ألف موظف وموظفة، مشيرة إلى استمرار خدمة "مسافر بلا حقيبة"؛ لتسهيل إجراءات سفر الحجاج عبر مطارات المملكة، حيث تتيح هذه الخدمة إنهاء إجراءات السفر من مقر الإقامة، وشحن الأمتعة قبل موعد الرحلة بــ24 ساعة.

ولفتت الخطوط الحديدية السعودية "سار" إلى تهيئة أكثر من 2000 رحلة لقطار المشاعر المقدسة لتسهيل حركة الحجاج بين المحطات الـ9 التي تشمل منى، ومزدلفة، وعرفات، وذلك باستخدام 17 قطارًا لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى جاهزية قطار الحرمين السريع الذي يقدم خدماته عبر 35 قطارًا و5 محطات مع تنفيذ أكثر من 3800 رحلة خلال الموسم، مشيرة إلى تطبيقها لمبادرة "تذاكر سوار" في قطار المشاعر المقدسة الذي تعمل من خلاله على إضافة مواقع مخيمات الحملات عبر رمز الاستجابة السريع، مع توفير تطبيق تنبيهات على الهواتف الذكية للحجاج بمواعيد رحلات القطار حسب جدول التفويج.

كما أوضحت الهيئة العامة للموانئ السعودية أنها خصصت 448 موظفًا لاستقبال قرابة 10 آلاف حاج يصلون إلى ميناء جدة الإسلامي، حيث يقدم الميناء خدماته خلال موسم الحج من خلال 3 محاور، يتمثل المحور الأول في الخدمات اللوجستية التي تشمل مناولة الحاويات وضمان سلاسة تدفق البضائع، والثاني استقبال سفن ضيوف الرحمن، أما المحور الثالث فيشمل تسهيل جميع الخدمات لمناولة الهدي والأضاحي، والتأكد من سلامتها بالتعاون مع الجهات العاملة بالميناء، مؤكدة استمرار تنفيذ مبادرة "غادر بلا أمتعة" التي أطلقتها العام الماضي، وذلك بإرسال أمتعة الحجاج إلى مقر الوكيل الملاحي قبل بعثة الحج والمغادرة بـ48 ساعة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وذلك اعتبارًا من 2 وحتى 20 من شهر يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.