الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ

انطلاق المؤتمر الدولي
انطلاق المؤتمر الدولي الخامس

 انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء، بالمشاركة مع المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه EURO-MED 2024، واتنظمه الجمعية الأوربية لتحلية المياة EDS، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس المؤتمر، إن تنظيم هذا الحدث العالمى هو بداية حقيقية لوضع دور مصر الرائد على خارطة الدول الفعالة والمؤثره فى تكنولوجيا تحلية المياه، حيث تمثل الاحتياجات المائية المتزايدة نظرا الزيادة السكانية ونقص مصادر المياه نتيجة التغيرات المناخية والصراعات على مصادر المياة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  أحد أهم التحديات التى تواجه التنمية المستدامة.

أضاف شوقى أنه في مجال تنمية الموارد المائية المتاحة وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وضعت الدولة المصرية خطة لحل مشكلة ندرة المياه، تعمل على محورين رئيسيين، الأول يستهدف توفير مصادر جديدة من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة في مجال الزراعة وكذلك ترشيد المياه من خلال تحديث نظم الري واستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وقصيرة العمر وقليلة استهلاك المياه، أما المحور الثاني يتمثل في تحلية المياة للوفاء بمتطلبات مياة الشرب في المحافظات الساحلية، وذلك بالإضافة إلى بناء السدود والخزانات لتخزين مياه الأمطار والسيول، ما يدل على أن الدولة تبذل جهودا لمواجهة أزمة شح المياه.

تحدي الشح المائي ليس مجرد قضية بيئية

من جهتها، صرحت رئيس الجمعية الأوربية لتحلية المياة الدكتورة أولجا سلانجوس، عن سعادتها بإقامة المؤتمر في مصر وبمدينة شرم الشيخ الجميلة، نظرا للدور المحور الذى تقدمه القيادة السياسية المصرية بالمنطقة وريادة مصر فى الشرق الأوسط.

في ختام الجلسةن اتفق المشاركون على أن تحدي الشح المائي ليس مجرد قضية بيئية، بل هو قضية تمس الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لجميع دول العالم، ولن ننجح في مواجهة هذا التحدي إلا بتضافر الجهود الدولية وتبني نهج تعاوني قائم على مبادئ العدالة والمنفعة المتبادلة. والعمل سويا على حماية الموارد المائية الثمينة، وتحقيق الإدارة المستدامة لها، وضمان حق الأجيال القادمة في الحصول على مياه نظيفة وآمنة. فليكن هذا المؤتمر نقطة انطلاق نحو مستقبل مائي أكثر استدامة وعدالة للجميع.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تفاؤلهم لدعم تكنولوجيا تحلية المياة وتكوين روابط دولية قادرة على توفير حلول غير تقليدية لتوفير الأمن المائي، هذا ويقام على هامش المؤتمر معرض يضم 25 شركة عالمية رائدة في مجال تحلية المياة والطاقة المتجددة.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحوث الصحراء اليورومتوسطى السيد القصير وزير دور مصر تكنولوجيا

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