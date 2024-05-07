الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: فرص تدريب لشباب الأقصرعلى مهن تحتاجها سوق العمل

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص للتدريب المهنى المجانى على مهن التفصيل والخياطة، والتطريز، وتدريب الفندقة الشاملة، بمركز التدريب المهنى التابع لمديرية عمل الأقصر، وذلك للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها الراغبين فى الحصول على برامج التدريب المتاحة، التى تستهدف القرى الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة وأيضا ذوي الهمم، ويشترط السن من 18 الى 35 سنة، وتحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين يومي الأربعاء والخميس 8 و9 مايو الجاري، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى  WFPالتابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك فى ضوء جهود المديرية لتحقيق رؤية الوزارة فى إعادة تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، وإطلاق مشروع مهني 2030، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخ عمالة مدربة على أعلى مستوى في سوق العمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة لا سيما بين صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر.

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مديرية العمل بمحافظة الأقصر 

وأوضح الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر أن هذه التدريبات المجانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل وتنمية مهارات الشباب على تلك المهن بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وأضاف مدير المديرية أن المقابلات الشخصية سوف تجرى من التاسعة 9 صباحا حتي الواحدة ظهرا بديوان عام المديرية، وعنوانه: السواقي - شارع النزهة – شرق السكة الحديد – بجوار المطافي، مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومى، ومشيرًا إلى أنه يمنح المتدرب خلال التدريب بدل انتقال مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وبعد انتهاء التدريب يحصل على شهادة معتمدة من المديرية من البرنامج تفيد باجتيازه البرنامج التدريبي بنجاح تؤهله للعمل فى منشآت القطاعين الخاص والاستثمارى.

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وزارة العمل فرص للتدريب المهنى مهن التفصيل والخياطة برنامج الأغذية العالمي تكافل وكرامة ذوي الهمم القرى الأكثر احتياجا

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