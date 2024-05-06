الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بالصور.. وزارة العمل تستعرض منتجات متدربات مشروع "دعم إدماج النوع الإجتماعي في مجال العمل" بالشرقية

منتجات
منتجات

استعرضت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، المنتجات النهائية للمتدربات على مهنة "المشغولات الخشبية الآركت يدوي و(cnc)" ضمن خطة مشروع  "دعم إدماج النوع الإجتماعي في مجال العمل " للعام 2024 ، والذي تنفذه الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة  بوزارة العمل ، من خلال الإدارة  العامة لشئون المرأة والطفل  ، فى 4 محافظات وهى الشرقية  ، والإسماعيلية  ، والمنوفية  ،والسويس ، بالتنسيق مع  مؤسسات المجتمع المدني ، حيث يجرى تنفيذ المشروع بمحافظة الشرقية لمدة شهر  ، فى 3 مدن وهى : الزقازيق ، والعاشر من رمضان ، ومنيا القمح ، والذي يستهدف المرأة المعيلة  من سن 18 :55 عام  ، للتدريب فى الأقسام التالية : السجاد النصف آلي بمركز التدريب المهني بالنحال بالزقازيق ، والمشغولات الخشبية الآركت يدوي و(cnc) بمؤسسة نجم الخير بمدينة العاشر من رمضان ، والطباعة على الأواني والمنسوجات بقرية شلشلمون بمدينة منيا القمح  ، وذلك فى إطار جهود المديرية لتدريب وتأهيل الفتيات على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتنفيذ خطة التمكين الإقتصادى للمرأة للحصول على فرص عمل لائقة تساهم فى تحسين مستويات معيشتها وأسرها.

مديرية العمل بالشرقية


وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتمكين المرأة إقتصاديًا، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لها، وكذلك فرص للتدريب المهني المجانية التي تؤهلها لدخول سوق العمل، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات ، وأضاف مدير المديرية أن المزايا التي تحصل عليها المتدربة من التدريب ، اكتساب الخبرة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين ذوي الإختصاص التي تؤهل المتدربين للالتحاق بفرصة العمل المناسبة ، وبعد إجتياز الإختبار (العملي والنظري) تُمنح المتدربة شهادة معتمدة من وزارة العمل  ،والإستعانة بنخبة من ذوي الخبرة والاختصاص من مديرية الصحة والأوقاف لتنظيم ندوات توعية ملحقة بالبرنامج الأساسي لكل قسم لرفع الوعي الثقافي لدى المرأة بقضايا :الزواج المبكر ، ومكافحة العنف ضد المرأة  ، وتنظيم الأسرة ، والصحة الإنجابية ، والتحرش الجنسي ، والمساواة وعدم التمييز في مجال العمل ، ومناهضة ختان الإناث ، كما يجرى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في إعداد ندوات حول كيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات ، وكذلك مساعدة المتدربات في الإلتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص .

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كما قدم مدير المديرية الشكر والتقدير لجميع الجهود المخلصة المتعاونة في إنجاح المشروع ، لمؤسسة نجم الخير بمدينة العاشر من رمضان بقيادة الدكتورة  ليلى نجم  لإستضافة الدورة بمقر المؤسسة  ، وكذلك الشكر لمهندسي شركة ماكينا المهندس محمود حسني  ، والمهندس محمد رمضان على جهودهم المبذولة فى إنجاح تلك التدريبات المقدمة لسيدات المحافظة

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مديرية العمل بمحافظة الشرقية مهنة المشغولات الخشبية دعم إدماج النوع الإجتماعي في مجال العمل وزارة العمل المجتمع المدنى

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