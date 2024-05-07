محافظ الغربية: استعدادات مكثفة لتسهيل الإجراءات بالمراكز التكنولوجية

كشف الدكتور طارق راشد رحمى، محافظ الغربية، عن فتح باب التصالح على مخالفات البناء اليوم داخل ديوان عام المحافظة وجميع المراكز، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت أن التقديم يستمر لمدة ٦ أشهر.

محافظ الغربية يوجه بضرورة تسهيل عمليات التصالح لجميع المواطنين

وشدد محافظ الغربية على جميع رؤساء المدن والأحياء بضرورة تسهيل عمليات التصالح لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة مستعدة استعدادا كبيرا لتسهيل الإجراءات من خلال المرور الدورى على المراكز.

وفى سياق متصل، قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة مسائية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير واستعدادات المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح على القانون الجديد بكفرالزيات.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذى يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفرالزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكل مراكز ومدن المحافظة.

وتابع المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من كورنيش كفرالزيات التي يتم تنفيذها بالجهود الذاتية على غرار المرحلة الأولى، فسيتم تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجوات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض بالإضافة إلى زرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي لحفظ البطاريات ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة استعدادات بالمركز التكنولوجي بكفرالزيات،لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وأكد المحافظ على تخصيص شباك بالمركز التكنولوجي لاستقبال طلبات تصالح المواطنين وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة الغربية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين للبدء في تلقي الطلبات يوم الثلاثاء 7 مايو.