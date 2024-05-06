بيب جوارديولا ينفي تقارير تفاوض بايرن ميونخ معه

كشف مقربين من الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، حقيقة تفاوض بايرن ميونخ الألماني معه لعودته لتدريب الفريق.

وكان صاحب الـ 53 عامًا مديرًا فنيًا للبافاري منذ موسم 2013 حتى 2016، وتوج معهم بسبعة ألقاب.

وذكرت تقارير صحفية أن بايرن يحاول التفاوض مع جوارديولا للعودة إلى تدريب الفريق، خاصة بعد رفض رالف رانجنيك تدريب البافاري.

وقال معسكر جوارديولا في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت”: "بيب لا يزال يحمل بايرن في قلبه، لكنه لا يريد مغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف".

وأضاف: "إنه سعيد للغاية ولديه عقد حتى عام 2025، لذا فإن العودة إلى بايرن ليست خيارًا".

و تعادل بايرن ميونخ مع نظيره ريال مدريد بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.