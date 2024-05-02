الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الاتحاد النمساوي يصدم بايرن ميونخ.. ويحسم مصير رالف رانجنيك

رالف رانجنيك
رالف رانجنيك

حسم الاتحاد النمساوي لكرة القدم، موقفه النهائي بشأن مستقبل مدربه رالف رانجنيك.

وربطت التقارير الصحفية اسم رالف رانجنيك، بإمكانية تولي تدريب فريق بايرن ميونخ في الموسم المقبل، خلفًا للألماني توماس توخيل. لمطالعة التفاصيل من هنا.

الاتحاد النمساوي يحسم مصير مدربه

وأصدر الاتحاد النمساوي بيانًا رسميًا، أكد خلاله استمرار رالف رانجنيك في منصبه حتى بعد انتهاء منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وبالتالي لن يكون متاحًا لتدريب فريق بايرن ميونخ.

من جانبه، علّق رالف رانجنيك على بيان الاتحاد النمساوي، قائلًا: "أنا مدرب منتخب النمسا من كل قلبي".

وأضاف:"أستمتع حقًا بتلك المهمة، وأرغب في الاستمرار وتحقيق النجاح في هذا المشروع".

وتابع:"أود أيضًا على التأكيد أن هذا ليس رفضًا لنادي بايرن ميونخ، بل هو قرار يخص مشروعنا في منتخب النمسا"، لافتًا: إلى أن "هناك أهدافًا مشتركة نريد تحقيقها، لذلك أنا ملتزم بمنصبي مع منتخب النمسا".

واختتم رانجنيك تصريحاته:"حاليًا نصب كامل تركيزنا على البطولات الدولية القارية المقبلة، لذلك سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي أكدت خلال الساعات الماضية، عن وجود مفاوضات متقدمة بين مسئولي بايرن ميونخ ورالف رانجنيك، بشأن تولي تدريب العملاق البافاري في الموسم المقبل، وتحديدًا عقب انتهاء منافسات "يورو 2024".

ويستعد منتخب النمسا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، المقرر إقامتها في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبلين، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات فرنسا، هولندا وبولندا.

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موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره شتوتجارت، يوم السبت المقبل، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 69 نقطة، خلف باير ليفركوزن المتصدر برصيد 81 نقطة.

وعلى الصعيد القاري، فقد تعادل بايرن ميونخ مع نظيره ريال مدريد بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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