الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز: حماس تعانى من "بؤس سياسى" وأضاعت مجهود شهور فى دقائق

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن ما يقوله قادة حماس وحتى البيان الرسمي الصادر عن الحركة، يقول إننا أمام موقف بائس جدًا، أصبحت عليه هذه المجموعة.

وقال الباز، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "حماس تعاني من بؤس سياسي كبير جدًا؛ أنت مَن مهّدت الأرض لإسرائيل لكي تدخل رفح إذا حدث هذا، ثم تعود وتحمّل الاحتلال مسئولية أنها إذا دخلت رفح سيكون هذا في إبادة وتطالب المجتمع الدولي أن يتدخل، لتنسى تل أبيب مسألة الرهائن الموجودة".

وأضاف أن هناك تغيرًا حدث في العقيدة الإسرائيلية في هذه الحرب: "زمان كنا نسمع أن إسرائيل لا يمكن أن تفرط في أي جندي أو مواطن إسرائيلي، وحماس بسطحية شديدة كانت تسير وراء هذا الاعتقاد عندما أخذت رهائن ووزعتهم في قطاع غزة اعتقادًا منها؛ بأنه لا يمكن أن تقدم إسرائيل على القصف؛ حتى تحافظ على أرواح الرهائن ولم نرَ شيئًا من هذا".

وأكد أن ورقة الرهائن التي تستخدمها حماس ليست قوية بالدرجة الكافية، حتى الآن، حتى تلوح بها الآن: "في ظل التحركات الإسرائيلية فنحن الآن أمام لحظة للتاريخ ولا بد أن يتحدث الجميع بصراحة مطلقة، لا يزال أمام حماس أن تتراجع وأن تبدي ما يمكن البناء عليه في التفاوض".

وأوضح أن حماس تصرفت برعونة بقصف معبر كرم أبوسالم: "أضاعت مجهود شهور في دقائق ويمكن أيضًا أن تضيع أرواح العديد".

محمد الباز حماس معبر كرم أبو سالم إسرائيل القاهرة الإخبارية

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