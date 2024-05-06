استكمال تركيب الإنترلوك للأرصفة بشارع الوحدة العربية بالمحلة

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية في شارع الوحدة العربية بحي ثان المحلة، الذي يمتد من شارع نعمان الأعصر أمام نفق الشون إلى شارع وابور الثلج بطول 380 مترا ومتوسط عرض يتراوح بين 8 و12 مترا، حيث يتم استكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة في الشارع.

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة صباحية في طنطا والمحلة وسمنود لمتابعة الاستعدادات لاستقبال المواطنين خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم. يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ بهدف الاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة لهم وجودتها، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة جاهزية كورنيش طنطا لاستقبال المواطنين خلال احتفال شم النسيم. حيث يُعد كورنيش طنطا أحد أهم المحاور المرورية التي تم تطويرها في السنوات العشر الماضية داخل مدينة طنطا، حيث يربط مدخلها الجنوبي من الطريق الزراعي بمجمع كليات طنطا، والاستاد، والمنطقة اللوجستية.

كما يُعتبر كورنيش طنطا متنفسًا حضاريًا لأهالي مدينة طنطا، حيث تم تحويل المنطقة من منطقة عشوائية مهملة إلى محور مروري ومتنفس حضاري.

ثم تابع المحافظ حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات لتجهيز المحافظة لاستقبال المواطنين خلال الاحتفالات.

انتقل المحافظ بعد ذلك إلى المحلة الكبرى حيث قام بمتابعة جاهزية كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين لاستقبال المواطنين، ويتم إنشاء كورنيش المحلة على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، وسيكون محورا مروريا داخل المدينة يسهم في تسهيل الحركة المرورية، كما سيكون متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

أخيرًا، قام المحافظ خلال الجولة بحملة إزالة الإشغالات التي شملت شوارع (شركة النصر، شارع البحر، ميدان الشون، العباسية الجديدة، ميدان الششتاوي، نعمان الأعصر حتى ميدان الزراعة).