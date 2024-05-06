نتنياهو يرفض الضغوط الدولية لوقف الحرب فى غزة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغوط الدولية لوقف الحرب في غزة في خطاب ناري بمناسبة ذكرى يوم المحرقة السنوي، قائلا: "إذا اضطرت إسرائيل إلى الوقوف بمفردها، فسوف تقف وحدها".

كانت الرسالة، التي عادة ما تلقى في سياق يتجنب عادة السياسة، موجهة إلى العدد الآخذ في التنامي من قادة العالم الذين انتقدوا الخسائر الفادحة التي سببها الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد مقاتلي حماس وحثوا الأطراف على الموافقة على وقف إطلاق النار.

وأضاف: "أقول لزعماء العالم: مهما كان حجم الضغوط، وأي قرار من أي منتدى دولي، لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها، لن يحدث ذلك مرة أخرى".

ويوم ذكرى الكارثة والبطولة، هو اليوم الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى ستة ملايين يهودي قتلوا على يد ألمانيا النازية وحلفائها في المحرقة، أحد أكثر التواريخ أهمية في تقويم البلاد، وعادة ما يتجنب المتحدثون في المراسم السياسة.

وشبه نتنياهو أيضا الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في الجامعات الأميركية بالجامعات الألمانية في الثلاثينيات، في الفترة التي سبقت المحرقة.

تمثل مراسم يوم الأحد أول يوم لإحياء ذكرى المحرقة في إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر.

واتخذ اليوم معنى جديدا هذا العام، وقتل مقاتلو حماس نحو 1200 شخص في الهجوم، مما يجعله أعنف الأعمال ضد اليهود منذ المحرقة.