الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وفد حماس يغادر إلى قطر للتشاور.. والعودة الثلاثاء لاستكمال المفاوضات

جريدة الدستور

غادر وفد حركة حماس القاهرة، مساء اليوم، للعاصمة القطرية الدوحة للتشاور على أن يعود يوم الثلاثاء لاستكمال المفاوضات.

في السياق، قال مسئول مطلع على محادثات الوساطة بشأن الحرب في غزة إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" وليام بيرنز توجه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري.

وأضاف المصدر "بيرنز في طريقه إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري بهدف ممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل وحماس لمواصلة المفاوضات".

حماس حركة حماس الدوحة قطر

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