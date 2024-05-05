الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

القوات البحرية المصرية تشارك فى التدريب المشترك “الموج الأحمر- 7” بالسعودية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة، تشارك عناصر من القوات البحرية المصرية فى التدريب البحرى المشترك "الموج الأحمر - 7"، والذى تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية ويستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر بمشاركة عدد من الدول.

ومن المقرر أن يشهد التدريب عدد من الأنشطة والفعاليات التى توفر بيئة ثرية لنقل وتبادل الخبرات بين كل العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على التخطيط وإدارة أعمال القتال البحرى ومجابهة التحديات المشتركة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من التدريب.

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