الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

3 شروط لقبول التصالح على مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بالقانون الجديد

مخالفات البناء
مخالفات البناء

يبدأ فتح باب التصالح في مخالفات البناء، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو، في جميع المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء في جميع المحافظات، حيث يهدف القانون الجديد إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 

وفي السطور التالية يرصد "الدستور" أبرز مواد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ليدخل بعدها في نطاق التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

 

تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء

 

وألزم القانون الجديد الجهة الإدارية المختصة بقبول التصالح في المخالفات البنائية، التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

 1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

 2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

 

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القانون الجديد يمنح فرصة ثانية لأصحاب قرار رفض التصالح فى مخالفات البناء بتقديم تظلم

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قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

قانون التصالح في مخالفات البناء

 

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كل أصحاب حقوق الارتفاق.

ونظم القانون الجديد إجراءات استكمال خطوات التظلم على قرار رفض التصالح بناءً على قانون 2019.

حيث أجاز القانون لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

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