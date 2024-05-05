الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نصحت المواطنين بغلق النوافذ.. "الأرصاد": نشاط الرياح المثيرة للرمال اليوم والعظمى 28

الطقس في مصر
الطقس في مصر

 كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، لافتة إلى أن الطقس سيشهد حالة مائلة للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حارًا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت خرائط الطقس من نشاط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بإحكام غلق النوافذ منعًا لتسرب الأتربة الناعمة إلى داخل الشقق السكنية.

فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية

وتتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

الصغري | العظمي
القاهرة 17° 28°
القليوبية 17° 27°.
الجيزة 19° 28°
السلوم 17° 20°
مطروح 18° 21°
العلمين 20°. 22°
واحة سيوة. 18° 26°
الإسكندرية 19° 22°
البحيرة 18° 26°
كفرالشيخ 19° 27°
دمياط 19° 21°
بورسعيد 18° 21°
العريش 19° 22 °
رفح 18° 22°
الدقهلية 20° 27°
الغربية 19° 28°

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