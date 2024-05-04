تأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل مسن فى الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة، بتأييد حكم الإعدام على «إبراهيم ع. ف. ا.» المتهم بقتل مُسن بإطلاق النار عليه بعد وصول الرأي الشرعي من مفتي الديار المصرية، في التهمة المنسوبة إليه بإطلاق النار على رأس المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته أثناء تواجدهما داخل سيارة، لينهي بذلك حياته في الحال.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم في جلستها السابقة بتاريخ 1 أبريل، لمفتي الديار المصرية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام.

كانت البداية في شهر أبريل للعام الماضي عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بمقتل أنور نمر يونس سلومة، 65 سنة، بطلق ناري.

وكشفت تحريات المباحث وشهادة شهود العيان عن أن المتهم يدعى «ابراهيم.ع.ف.» 47 سنة، وأن المجني عليه كان يجلس على أحد المقاهي بقرية تطون وقدم إليه القاتل وطلب منه الذهاب معه لسيارته لرغبته في الحديث معه وتحركا معًا لمسافة نحو 50 مترًا وركبا معا سيارة الجاني وفوجئ الأهالي بصوت طلق ناري تبعه إلقاء الجثة من السيارة وفرار المتهم.

وتم إلقاء القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الجريمة، وبإحالته للنيابة العامة باشرت التحقيقات وأحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها السابق.