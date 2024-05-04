توجه تعزيزات عسكرية جديدة لجيش الاحتلال نحو بلدة دير الغصون فى طولكرم

أكدت وسائل إعلام فلسطينية توجه تعزيزات عسكرية جديدة لجيش الاحتلال نحو بلدة دير الغصون في طولكرم بالضفة الغربية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأشار إعلام فلسطيني إلى إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ المحمولة كتفًا على منزل دير الغصون شمال طولكرم بالضفة الغربية، علاوة على دوي إطلاق نار وانفجارات في دير الغصون شمال طولكرم بالضفة الغربية.

وأكدت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، انتشال جثمان شهيد من بين أنقاض المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون شمال طولكرم بالضفة الغربية.

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية تجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال في بلدة دير الغصون بطولكرم في الضفة الغربية، موضحة أن هناك أكثر من 50 آلية للاحتلال تحاصر بلدة دير الغصون في طولكرم وتفرض حظر تجول.