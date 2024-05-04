السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

آخر موعد للتقديم بوظائف القطار الكهربائى.. اعرف التخصصات المطلوبة

القطار الكهربائى
القطار الكهربائى

حددت الهيئة القومية للأنفاق، آخر موعد للتقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والمعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يخدم التجمعات العمرانية الجديدة التي أنشأتها الدولة مثل العبور والشروق وبدر.

وأكدت الهيئة أن آخر موعد للتقديم لوظائف القطار الكهربائي، يوم 16 من شهر مايو الجاري، مشددة على جميع المتقدمين بضرورة الالتزام بالمواصفات والأوراق المطلوبة كاملة، كصورة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد والموقف من التجنيد والخبرات والدورات إن وُجدت.

وظائف القطار الكهربائي

وأوضحتالهيئة القومية للأنفاق تفاصيل الوظائف المتاحة، وهي 3 لقسم أنظمة التذاكر، و12 فرد لقسم المصاعد والسلالم المتحركة، و88 فرد لقسم الطاقة والشبكة الكهربائية، و48 فرد عامل صيانة، و42 لقسم الاتصالات والإشارات، وواحد لقسم الوحدات المتحركة، و9 لقسم معدات الورشة، و3 لقسم الأنظمة الكهروميكانيكية.

 تخصصات وظائف القطار الكهربائي

1- فني إشارات.

2- فني اتصالات.

3- فني صيانة ميكانيكية.

4- فني صيانة جرارات السكة الحديد.

5- فني صيانة موقع.

6- فني صيانة أنظمة التذاكر.

7- فني كهرباء أنظمة التذاكر.

8- فني ميكانيكي.

9- فني شبكات كهربائية جهد عالي.

10- عامل صيانة (مساعد فني). 

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