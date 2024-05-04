السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"المرور" تحدد الطرق البديلة بالمعادى بسبب إصلاحات الصرف الصحى

المرور - صورة أرشيفية
المرور - صورة أرشيفية

حددت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الإصلاحات الخاصة بخط الصرف الصحى بشارع 79 عند تقاطعه مع شارع 9 بالمعادي.

الطرق البديلة بالمعادى بسبب إصلاحات الصرف الصحى

وقالت الإدارة العامة للمرور، إن ذلك يستلزم الغلق الكلي لشارع 79 بالوصلة من تقاطعه مع شارع 10 وحتى تقاطعه مع شارع 9 مع تحويل حركة المرور يسارًا شارع 10 فيمينًا شارع وهيب دوس تجاه ميدان المحطة وصولًا لشارع 9 مرة أخرى، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 3 /5 /2024 ولمدة 8 أيام.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين. 

مرور الطرق البديلة المعادى إصلاحات الصرف الصحي الادارة العامة لمرور القاهرة

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

عاجل.. اشتباكات مع القوات الإسرائيلية شمال طولكرم وقصف منزل في دير الغصون

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

"دير شبيغل": حريق مصنع ديهل الألماني لم يؤثر على إنتاج أنظمة الدفاع الجوي IRIS-T

قراران لوزارة الرى بنزع ملكية أراضي وعقارات للمنفعة العامة بالبحيرة والإسكندرية ومطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

صور

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد فى مسجد الحامدية الشاذلية

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة