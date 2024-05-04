"المرور" تحدد الطرق البديلة بالمعادى بسبب إصلاحات الصرف الصحى

حددت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الإصلاحات الخاصة بخط الصرف الصحى بشارع 79 عند تقاطعه مع شارع 9 بالمعادي.

الطرق البديلة بالمعادى بسبب إصلاحات الصرف الصحى

وقالت الإدارة العامة للمرور، إن ذلك يستلزم الغلق الكلي لشارع 79 بالوصلة من تقاطعه مع شارع 10 وحتى تقاطعه مع شارع 9 مع تحويل حركة المرور يسارًا شارع 10 فيمينًا شارع وهيب دوس تجاه ميدان المحطة وصولًا لشارع 9 مرة أخرى، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 3 /5 /2024 ولمدة 8 أيام.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.