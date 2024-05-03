ضياء رشوان: ما يحدث فى الضفة الغربية تصعيد غير مسبوق

توجه الإعلامي ضياء رشوان، بخالص التهنئة للأقباط المتواجدين على أرض فلسطين بعيد القيامة المجيد.

مجازر غزة

وأكد الإعلامي ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن هذا العيد في فلسطين لن يكون مثل باقي الأعياد السابقة، حيث فقد الشعب الفلسطيني عددا كبيرا من أبنائه هذا العام على أيدي الاحتلال الصهيوني الغاشم.

انتهاك الشعب الفلسطيني

وأضاف في حديثه، أن الحرب في فلسطين ازدادت مدتها بصورة كبيرة، حيث تتعرض غزة للانتهاك المباشر من قبل الاحتلال الصهيوني منذ ما يزيد عن أكثر من 200 يوم.

وتابع: "غزة دائمًا في القلب، وما يحدث في الضفة الغربية تصعيد غير مسبوق، حيث فاقت الاعتقالات وعدد الشهداء الآلاف بسبب الانتهاكات اليومية والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".