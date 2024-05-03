الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث حركة فتح: سنصمد وسننتصر ولن نتراجع على الإطلاق

الدكتور ديمتري دلياني
الدكتور ديمتري دلياني

قال الدكتور ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة فلسطين لا تعيش في دولة منظمة، معبرًا: "الشعب الفلسطيني يعيش تحت حصار طال لسنوات كثيرة".

معاناة الشعب الفلسطيني 

وأكد الدكتور ديمتري دلياني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أنه على القيادة السياسية دعم توجهات الشعب الفلسطيني.

وأضاف في حديثه، أن الشعب الفلسطيني يعيش الآن حالة من الغليان، وذلك بسبب كثرة الانتهاكات التي يقوم بها الجيش الصهيوني من عمليات قتل وأسر محتجزين.

الصمود في الجهاد

وتابع: "الأمور في فلسطين في حالة من التصاعد المستمر، وغزة تحتاج إلى تضافر الجهود، ونطلب من العالم أن نضع غزة في المقام الاول والأخير".

وأشار إلى أننا سنصمد وسننتصر في هذه المعركة ولن نتراجع على الإطلاق.

ضياء رشوان ديمتري دلياني مصر جديدة اي تي سي معاناة الشعب الفلسطيني

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