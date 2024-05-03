وزارة الشباب تواصل تنفيذ الملتقى التكنولوجي الخامس لنشء تحت شعار " المبرمج الصغير"

واصلت وزارة الشباب والرياضة الملتقى التكنولوجي الخامس لنشء تحت شعار " المبرمج الصغير " بنادى الرياضات البحرية بالغردقة والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ٣٠ /٤ إلى الأحد الخامس من الشهر مايو الجاري.

وقد تضمنت فعاليات اليوم الثانى تعربف النشء على مكونات برنامج مستكشف البرامج MIT وتم تخطيط وشرح عددًا من البرامج المتكاملة المفيدة ليقوم المتدربين بالملتقى بتنفيذها وكان منها برنامج المترجم الصوتي الفوري حيث تم برمجة وإصدار تطبيق هاتف محمول يقوم بترجمة محادثة صوتية من لغة للغة أخرى مع الاستماع لهذه الترجمة صوتيًا في حينه.

وقد تم تطوير هذا البرنامج أيضا على مراحل برمجية مستقلة حيث تم أولًا عمل تطبيق هاتف محمول يقوم باستقبال محادثة صوتية وتحويلها إلى نص مقروء. ثم تم عمل تطوير لهذا التطبيق ليقوم بترجمة هذا النص إلى لغة أخرى نصيًا ليتم قراءته من التليفون المحمول. ثم تم التطوير بإضافة خاصية الترجمة الصوتية الفورية مع اختيار اللغة المراد الترجمة إليها.

أهمية تكنولوجيا المعلومات واحتياج سوق العمل لمحترفي البرمجة والذكاء الاصطناعي

وقد قام جميع المتدربين بتنفيذ وإصدار جميع هذه البرامج وتجربتها، مقدمة عن أهمية تكنولوجيا المعلومات، واحتياج سوق العمل لمحترفي البرمجة والذكاء الاصطناعي، عرض الخطة العامة للبرنامج الزمنى للملتقى التكنولوجي، عرض أهم التطبيقات الحديثة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

ومن الجدير بالذكر يضم المتلقى مدربى شعبة نادى القرن بالحضور والنشء أون لاين بمحافظات ( شمال سيناء / السويس / أسوان / البحر الأحمر/ البحيرة / أسيوط / الدقهلية/ بورسعيد / القليوبية/ الشرقية / كفر الشيخ/ الغربية / المنيا ).

وزارة الشباب والرياضة تعقد الملتقى التكنولوجي الخامس لنشء تحت شعار " المبرمج الصغير "

كما يأتي تنفيذ الملتقى فى إطار إهتمام القيادة السياسية بالنشء، والتحول الرقمى التى تقوم به الدولة المصرية.