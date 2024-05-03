الجمعة 03 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

هل يجوز قراءة القران بدون حجاب.. الإفتاء تجيب

قراءة القران
قراءة القران

هل يجوز قراءة القران بدون حجاب، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

هل يجوز قراءة القران بدون حجاب

 

أجابت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الإلكتروني على أحد الأسئلة المطروحة من قبل المواطنين وهو عن إجازة قراءة القرآن الكريم للسيدات بدون حجاب؟

فأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن هذا السؤال قائلا إن قراءة القرآن لها شروط وآداب، فالشروط تكمن في الوضوء قبل القراءة على رأي جمهور الفقهاء، ولا يقرأ في مكان به نجاسات أو يقرأ وهو على جنابة، أو للمرأة في حالة الحيض و النفاس.

واستطرد أمين الفتوى قائلا: “بالنسبة لآداب قراءة القرآن، فإنها تكمن في القراءة بالحجاب بالنسبة للمرأة، وستر العورة بالنسبة للرجل، وكذلك استقبال القبلة، والقراءة بتدبر وتأني”.

وأردف أنه بناء على ذلك، فإنه يجوز قراءة القرآن بالنسبة للمرأة في المنزل بدون حجاب، وإن كان من الأولى أن تقرأ وهي مرتدية الحجاب.

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وعلى صعيد متصل أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال  آخر يتشابه مع السابق وقد وجه إليه من قبل إحدى السيدات على موقع دار الإفتاء وهو “هل يجوز قراءة القرآن بملابس المنزل وبدون حجاب؟”.

وأجاب الشيخ: “أنه يصح للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب ولا مانع من ذلك وإن كان من آداب التلاوة أن تستتر في هذا الحال لأن هذا مجلس تحضره الملائكة فيستحي من الملائكة ولكن هذا على سبيل أنه من آداب التلاوة وليس أمرًا واجبًا”.

وأشار إلى أنه كما يشترط لبس الحجاب في الصلاة لا يشترط ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن.

وعلى صعيد متصل وافق الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية  على الرأي السابق والخاص بإجازة قراءة القرآن بملابس المنزل، ولكنه أضاف على ذلك إجازة قراءة القرآن للنساء بملابس المنزل  الخفيفة بشرط أن تكون مغطية أماكن العورة، قائلا: “إنه يجوز قراءة القرآن بأي نوع من الملابس سواء خفيفة أو ثقيلة المهم أن تكون ساترة للعورة وخاصة العورة المغلظة”، لافتا إلى أن قراءة المرأة القرآن بشعرها أي بدون حجاب جائز، وكذلك الرجل يجوز له قراءة القرآن بأي نوع من الملابس بشرط أن تكون ساترة للعورة أيضا.

وأضاف عاشور أنه من الأفضل والمستحب أن يكون الاحتشام في الملابس للرجل أو المرأة لأن كلام الله عز وجل له قدسية خاصة.

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