"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيين من بلدة جبع بالضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين اثنين من بلدة جبع جنوبي جنين بالضفة الغربية، وذلك بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

يأتي هذا فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 210 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

نزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.