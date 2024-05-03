الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أيمن سلامة لـ"الشاهد": إسرائيل خرقت كل النواميس والأعراف والمبادئ والقوانين

أيمن سلامة
أيمن سلامة

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن إسرائيل مرقت وخرقت كل النواميس والأعراف والمبادئ والقوانين، لذلك فإن الخطاب الغربي لإسرائيل متمثلا في الأمين العام للأمم المتحدة يقول لإسرائيل" كيف يتم ترحيل مليون ونصف ليسوا كلهم من سكان رفح، بل النازحين من الوسط ومن الشمال إلى رفح؟".

 

وأضاف أيمن سلامة خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، أن ما ترتكبه إسرائيل يعتبر جهل فاضح وتطاول طالح، لافتا إلى أن المرسلات الإسرائيلية لا تنطلي إلا على السذج، لأن القانون منطق، معقبا: "هل هناك ضمان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يقتحم المناطق الآمنة كما اقتحم المستشفيات والمساجد؟".

 

برنامج الشاهد 

 ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد" والذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

برنامج الشاهد محمد الباز الحرب الإسرائيلي فلسطين القضية الفلسطينية

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