الشاهد| أيمن سلامة يروي كواليس خطاب الرئيس ياسر عرفات أمام الأمم المتحدة

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على مصر، التي ضحت بالغالي والنفيس عام 1948، وكانت تحت الاحتلال وقتها.

وتابع: الدولة المصرية كان لها دور كبير في السماح بحضور الرئيس الراحل ياسر عرفات، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في جيينف، في وقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية تصنف منظمة التحرير الفلسطينية كـ منظمة إرهابية.

وتابع “سلامة” خلال حواره لبرنامج «الشاهد» فى موسمه الجديد، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على قناة “إكسترا نيوز”: " بالتالي نقدر نقول، أن المجهودات المصرية الحثيثة، مع الأمم المتحدة، جعلت الجلسة الطارئة تنقل الكلمة له ليلقي خطيته الشهيرة "أتيت لكم بغصن الزيتون فلا تجعلوني اتخلى عن ذلك الغصن" في جينف المقر الأوروبي للامم لمتحدة".

وأضاف: كل المسئولين الرسميين في الصدارة منهم الدوليين، على سبيل المثال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفضلًا عن كل الدول والمتظمات الإغاثية للأمم المتحدة ومنظمة الفاو والصحة العالمية ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، وغيرهم أتوا هُنا إلي مصر وثمنوا على المساعدات والمجهودات المصرية للدخول للمساعدات العالمية إلي قطاع غزة، موضحين أن أكثر من 70 % من المساعدات هي مساعدات مصر ية خالصة.

وواصل:" مجهود خرافي قامت بها الدولة غزة لنجدة الفلسطنيين وقددمت مملحمة لوجستية في نقل المساعدات من مطارل العريش إلي معبر رفح، ورغم ذلك لم يُسلط العالم الضوء عليه".

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.