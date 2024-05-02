الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"صلاح جديد فى الأقصر".. موهبة في حفظ وتلاوة القرآن بعمر 9 سنوات

الطفل محمود صلاح
الطفل محمود صلاح

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تقريرا تحت عنوان "صلاح جديد في قلب الأقصر.. موهبة في حفظ وتلاوة القرآن بعمر الـ 9 سنوات".

وقال الإعلامي أحمد فايق: "الطفل محمود صلاح يجيب ببراعة فائقة وينطلق في إجاباته بمهارة لافتة".

وقال الشيخ تميم محمد، مدير المدرسة القرآنية بالبعيرات في الأقصر: "والد محمود صلاح جابهولي وهو عنده 3 سنوات، وكان يحفظ المعلومة بسهولة جدا، وكان أصغر طالب يتخرج من المدرسة التأسيسية".

وأشار الإعلامي أحمد فايق إلى أن الطفل محمود صلاح رأس حربة جديدة في المجتمع الصعيدي، وزي ما صلاح نجم مصر في الكرة صلاح الصغير هيكون اسم كبير في حفظ القرآن الكريم وتلاوته".

مصر تستطيع دي ام سي قلب الأقصر أحمد فايق الاعلامي احمد فايق

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