ريليفو: برشلونة يتواصل مع وكيل أعمال داني أولمو للتفاوض على ضمه

يواصل نادي برشلونة الإسباني محاولاته لضم داني أولمو، لاعب فريق لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق أن كشفت العديد من التقارير الصحفية عن رغبة إدارة نادي برشلونة في التعاقد مع داني أولمو لتدعيم خط الهجوم للموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ريليفو الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تواصلت بالفعل مع وكيل أعمال داني أولمو بشأن انتقال محتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب داني أولمو 24 مباراة بقميص فريق لايبزيج الألماني منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 8 أهداف وصنع 5 لزملائه في الفريق.

وأفادت الشبكة أن عقد اللاعب مع لايبزيج يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 60 مليون يورو.

وبدأ داني أولمو مسيرته في شباب فريق إسبانيول وانتقل لفريق الشباب بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2007 ثم تم تصعيده لفريق تحت 16 عامًا في صيف 2013، وانتقل لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2014 ورحل في نفس فترة الانتقالات لرديف فريق ديناموز زغرب الكرواتي، ثم صعد للفريق الأول في يناير 2015، قبل أن ينتقل لفريق لايبزيج في يناير 2020.

وشارك أولمو في 147 مباراة بقميص فريق لايبزيج منذ انضمامه لصفوفه وسجل 29 هدفًا وصنع 34 لزملائه في الفريق.

ومثل داني أولمو المنتخب الإسباني في مختلف مراحله العمرية قبل أن يتم تصعيده للمشاركة مع المنتخب الأول، وكانت أولى مبارياته بقميص لا روخا في 15 نوفمبر 2019 أمام منتخب مالطا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، وشارك بديلًا لمدة 24 دقيقة؛ وشارك منذ ذلك الحين في 32 مباراة بقميص منتخب إسبانيا الأول، وسجل 7 أهداف وصنع 7 لزملائه.

وشارك داني أولمو في 308 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 67 هدفًا وصنع 63 لزملائه في الفريق