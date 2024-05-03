مرتل كنسي: كلمات لحن بيك اثرونوس مستوحاة من سفر المزامير

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بأحد أهم وأكبر المناسبات الدينية في المسيحية، وهو احتفال الجمعة العظيمة، وهو اليوم الذي صلب فيه السيد المسيح على خشبة الصليب، بحسب الأساس العقيدي والإيماني الوراد بين طيات البشائر الإنجيلية الأربعة، والذي الذي بُنيت عليه الكنائس العالمية.

المرتل عادل قلتة، قال في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الكنيسة تُرتل خلال يوم الجمعة العظيمة أطول ألحانها على الإطلاق، وهو لحن بيك اثرونوس، موضحًا أن اللحن له نفس النوت الموسيقية للحن افتشنون الخاص بيوم خميس العهد، ولا خلاف بينهما إلا في الكلمات.

وكلمات كل من اللحنين مقتبسة من المزامير التي كتبها نبي الله داوود ثاني ملوك مملكة إسرائيل في العهد القديم، والتي تحمل في طياتها تنبؤات عن ألالام المسيح وصلبه.