الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"المواصى".. منطقة الأمان المزعومة تحت نيران الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

منطقة المواصي
منطقة المواصي

في تصريحات حصرية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أفاد مراسلها بشير جبر من رفح الفلسطينية، بأن السلطات الإسرائيلية تروج لمنطقة المواصي، الواقعة غرب خان يونس وعلى امتداد الطريق الساحلي لقطاع غزة، كمنطقة آمنة محتملة في حال تنفيذ تهديداتها بغزو رفح.

وأشار "جبر" إلى أن المنطقة، التي تعج بالنازحين الفلسطينيين، تتعرض لهجمات مستمرة من البحرية الإسرائيلية، وتشهد توغلات دورية للآليات العسكرية، خاصة خلال العمليات العسكرية بالقرب من مدينة حمد غرب خان يونس.

كما لفت إلى أن القصف الجوي الإسرائيلي يستهدف بانتظام محيط المنطقة، مما أسفر عن وقوع إصابات وشهداء بين النازحين، مما يثير الشكوك حول النوايا الإسرائيلية في تحديد المناطق الآمنة بغزة ويعتبرها البعض مجرد تكتيك للتمويه.

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