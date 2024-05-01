القاهرة الإخبارية| قبول إسرائيل لمقترح الهدنة يُحبط مخطط "نتنياهو" لاجتياح رفح

أعلنت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن موافقة إسرائيل على مقترح الهدنة يقطع الطريق على تنفيذ خطط نتنياهو باقتحام رفح الفلسطينية.

جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34568 شهيدا و77765 مصابا منذ 7 أكتوبر.

كما أكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 33 شهيدا و57 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.