تسليم 21 تروسيكل وتجهيز 9 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ (صور)

سلّم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ود.عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، الأربعاء، 21 تروسيكلاً وتجهيز 9 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بالحفل الذي نظمته مؤسسة «حياة كريمة» بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، بحضور العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة، وإسلام جبر، منسق عام حياة كريمة بكفرالشيخ، محمد مصطفي، مدير صنعاء، وعدد من القيادات التنفيذية، ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة بكفرالشيخ.

يأتي ذلك فى ضوء جهود الدولة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه وإستراتيجية الدولة وسياستها الراسخة فى دعم الفئات الأولى بالرعاية، فى جميع المجالات، برعاية الرئيس السيسى.

قال محافظ كفرالشيخ إن مؤسسة «حياة كريمة» تقدم الرعاية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، وذلك فى إطار المساهمة فى تحقيق العدالة الإجتماعية، وقد انعكس اهتمام الدولة فى السياسات والمبادرات المختلفة على أرض الواقع ليعكس توجهًا حقيقيًا ملموسًا لدعم هذه الفئات خاصة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن المحافظة شهدت عمل خيرى مجتمعى من الطراز الأول لتجمع عدد من المؤسسات الخيرية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أبرزهم مؤسسة «حياة كريمة»، مؤكدًا أنه عمل يشعر المستفيدين من الإشخاص والعرائس الأولي بالرعاية بفرحة وسعادة، وأن الدولة بكل فئاتها مشاركة فى أفراحهم وتخفيف العبء عنهم ونتمنى زيادة أعداد المستفيدين، لنغطى معظم مراكز المحافظة.

وقدم محافظ كفرالشيخ التهنئة للمستفيدين بمشروعات التروسيكلات، لتحقيق مصدر دخل وحياة كريمة لهم وأسرهم، كما قدم التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، كما أعرب عن سعادته البالغة بوجوده معهم، مؤكدًا أن أجهزة الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدًا فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مثنيًا على دور منظمات المجتمع المدنى فى تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجًا، وأن هذه المبادرة كانت نموذجًا من النماذج المضيئة التى من المفترض أن يسير على خطاها باقى منظمات المجتمع ودعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء كفرالشيخ.

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