الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تسليم 21 تروسيكل وتجهيز 9 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ (صور)

جانب من الحفل
جانب من الحفل

سلّم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ود.عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، الأربعاء، 21 تروسيكلاً وتجهيز 9 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية بالحفل الذي نظمته مؤسسة «حياة كريمة» بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، بحضور العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة، وإسلام جبر، منسق عام حياة كريمة بكفرالشيخ، محمد مصطفي، مدير صنعاء، وعدد من القيادات التنفيذية، ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة بكفرالشيخ.

يأتي ذلك فى ضوء جهود الدولة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه وإستراتيجية الدولة وسياستها الراسخة فى دعم الفئات الأولى بالرعاية، فى جميع المجالات، برعاية  الرئيس السيسى. 

قال محافظ كفرالشيخ إن مؤسسة «حياة كريمة» تقدم الرعاية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، وذلك فى إطار المساهمة فى تحقيق العدالة الإجتماعية، وقد انعكس اهتمام الدولة فى السياسات والمبادرات المختلفة على أرض الواقع ليعكس توجهًا حقيقيًا ملموسًا لدعم هذه الفئات خاصة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن المحافظة شهدت عمل خيرى مجتمعى من الطراز الأول لتجمع عدد من المؤسسات الخيرية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أبرزهم مؤسسة «حياة كريمة»، مؤكدًا أنه عمل يشعر المستفيدين من الإشخاص والعرائس الأولي بالرعاية بفرحة وسعادة، وأن الدولة بكل فئاتها مشاركة فى أفراحهم وتخفيف العبء عنهم ونتمنى زيادة أعداد المستفيدين، لنغطى معظم مراكز المحافظة.

وقدم محافظ كفرالشيخ التهنئة للمستفيدين بمشروعات التروسيكلات، لتحقيق مصدر دخل وحياة كريمة لهم وأسرهم، كما قدم التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، كما أعرب عن سعادته البالغة بوجوده معهم، مؤكدًا أن أجهزة الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدًا فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مثنيًا على دور منظمات المجتمع المدنى فى تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجًا، وأن هذه المبادرة كانت نموذجًا من النماذج المضيئة التى من المفترض أن يسير على خطاها باقى منظمات المجتمع ودعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء كفرالشيخ.

439282622_470998658614008_8321775571641296790_n
439282622_470998658614008_8321775571641296790_n
439503056_3362550187376456_9153439314927758978_n
439503056_3362550187376456_9153439314927758978_n
440024431_3636573686657374_7834945289574646406_n
440024431_3636573686657374_7834945289574646406_n
440322803_352120287845198_824728611331729839_n
440322803_352120287845198_824728611331729839_n
حياة كريمه محافظ كفرالشيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التحديات الاقتصادية العدالة الإجتماعية

الأكثر قراءة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

عاجل| خطوة واحدة تفصل الزمالك عن التفاوض لضم شريف إكرامى

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين