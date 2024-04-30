الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسرار صادمة.. إنجى أنور تكشف كواليس إنشاء رصيف المساعدات الأمريكى فى غزة

الإعلامية إنجي أنور
الإعلامية إنجي أنور

كشفت الإعلامية انجي أنور عن تفاصيل صادمة وراء إنشاء أمريكا رصيف الميناء العائم في قطاع غزة، واليوم تم نشر الصور الأولى لرصيف الميناء العائم في قطاع غزة والذي قررت أمريكا إنشاءه بناءً على طلب إسرائيل بحجة ضمان دخول المساعدات للفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة في غزة. 

وأضافت الإعلامية إنجي أنور خلال تقديمها برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة etc، أن التحليلات والشكوك بدأت تزيد حول هذا الميناء لأن قطاع غزة به ميناءان؛ هما ميناء غزة وخان يونس، وبهما أرصفة لمراكب الصيد كان بإمكان أمريكا استغلالهما لدخول المساعدات.

وأشارت إلى أنه كان أولى بإسرائيل أن تطلب إنشاء رصيف عائم على أرض غزة، أن تفتح المعابر وتسمح بدخول المساعدات، معقبة: "لماذا لم يستخدم الأمريكان الرصيف الذي أنشأته مبادرة المطبخ المركزي العالمي الذي تم بناؤه من أنقاض قصف غزة ومكعبات الأسمنت من ميناء خان يونس، حيث وصلت إليه سفن مساعدات مصغرة، في مبادرة اسمها (سفينة)". 

الميناء العائم قطاع غزة أمريكا إسرائيل

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