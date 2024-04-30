جوميز يصعّد 6 ناشئين لتدريبات الفريق الأول بالزمالك

صعّد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بعض اللاعبين الشباب من قطاع الناشئين؛ للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات مشاركة المدافع أحمد رفاعي، ومحمد صلاح الجناح الهجومي ثنائي فريق مواليد 2003 .

في نفس الوقت، شارك عمار ياسر الجناح الهجومي لفريق مواليد 2005 في التدريبات، بجانب محمد السيد لاعب الوسط مواليد 2006.

وشهدت تدريبات حراس المرمى مشاركة محمود الشناوي مواليد 2004، إضافة لعمر عبد العزيز 2008 عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر للناشئين في بطولة شمال أفريقيا الدولية الودية التي أقيمت هذا الشهر في دولة الجزائر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها الخميس المقبل، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رسائل جوميز

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقدم جوميز التحية والتهنئة للاعبين على الفوز في مباراة دريمز الغاني والتأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأشاد بالأداء المتميز والروح العالية خلال اللقاء، مما ساعد في تحقيق فوز مستحق بثلاثية والتأهل للنهائي .

وحرص جوميز خلال الجلسة على منح اللاعبين بعض الرسائل الخاصة، وطالبهم بغلق صفحة بطولة الكونفدرالية بشكل مؤقت، والتركيز على المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة العمل بجدية للمنافسة في كافة البطولات، وأكد ثقته الكاملة في الجميع لتحقيق الأهداف المطلوبة.