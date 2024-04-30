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حوادث

نار الانتقام.. اعترافات المتهم بإشعال النيران في شقة زوجته بالمقطم

المتهم - أرشيفية
المتهم - أرشيفية

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، لأقوال المتهمين في إشعال النيران في شقة زوجته في منطقة المقطم.

واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة والاستعانة بشقيقه بسبب خلافات مع زوجته وانفصاله عنها فقرر إشعال النيران والشروع في قتلها ولكنها نجت من الحريق.

تعود الواقعة إلى ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم ملك إحدى السيدات.

بالفحص تبيَّن أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بقيام كل من (زوجها وأشقائه) بإضرام النيران عمدًا بالشقة سكنها لوجود خلافات بينهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

وبمواجهتهم، اعترف زوجها بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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