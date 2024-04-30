الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بلومبرج تكشف سر الهجوم على القاهرة: عاملون خارج مصر وراء المنشورات الأصلية

بلومبرج
بلومبرج

أعلنت وكالة "بلومبرج" العالمية، اليوم، عن سحبها وإلغاء منشورات على "فيسبوك" عن الاقتصاد المصري ونشرها بدلًا منها نصوصًا مصححة، وذلك بعد تلقيها اعتراضًا من هيئة الاستعلامات المصرية.

وكانت المنشورات الأصلية قد تضمنت تشويهًا ومغالطات عن التطورات الاستثمارية في مصر، تتناقض مع محتوى تقرير "بلومبرج" نفسه.

وحسب رد "بلومبرج" على مخاطبات هيئة الاستعلامات، فإن المنشورات الأصلية قد تم كتابتها من قبل عاملين في "بلومبرج" من خارج مصر، ما يشير إلى وجود مشكلة في التحقق من المعلومات ونشرها.

وعقب تدخل هيئة الاستعلامات، قامت "بلومبرج" بتصحيح المنشورات على أربع صفحات لها على "فيسبوك"، مع الاعتراف بأن المنشورات الأصلية لا تلبي معاييرها التحريرية.

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بلومبرج تعتذر: منشوراتنا عن مصر لم تلبي معاييرنا التحريرية وتم تصحيحها.. عاجل

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بعد تدخل "هيئة الاستعلامات".. "بلومبرج" تتراجع وتصحح أخطاء منشوراتها عن الاقتصاد المصرى.. عاجل

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بلومبرج تعتذر: منشوراتنا عن مصر لم تلب معاييرنا التحريرية وتم تصحيحها.. عاجل

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