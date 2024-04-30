بلومبرج تكشف سر الهجوم على القاهرة: عاملون خارج مصر وراء المنشورات الأصلية

أعلنت وكالة "بلومبرج" العالمية، اليوم، عن سحبها وإلغاء منشورات على "فيسبوك" عن الاقتصاد المصري ونشرها بدلًا منها نصوصًا مصححة، وذلك بعد تلقيها اعتراضًا من هيئة الاستعلامات المصرية.

وكانت المنشورات الأصلية قد تضمنت تشويهًا ومغالطات عن التطورات الاستثمارية في مصر، تتناقض مع محتوى تقرير "بلومبرج" نفسه.

وحسب رد "بلومبرج" على مخاطبات هيئة الاستعلامات، فإن المنشورات الأصلية قد تم كتابتها من قبل عاملين في "بلومبرج" من خارج مصر، ما يشير إلى وجود مشكلة في التحقق من المعلومات ونشرها.

وعقب تدخل هيئة الاستعلامات، قامت "بلومبرج" بتصحيح المنشورات على أربع صفحات لها على "فيسبوك"، مع الاعتراف بأن المنشورات الأصلية لا تلبي معاييرها التحريرية.