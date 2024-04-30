الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"الرقابة النووية" تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الأيزو 9001

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استطاعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اجتياز عملية المراجعة الخارجية السنوية من قِبل الجهة المانحة (Bureau Veritas Egypt) والتي قامت بتقييم والتأكد من تطبيق نظام إدارة الجودة المتبع بالهيئة بفاعلية وكفاءه ومدى توافقه مع بنود المواصفة العالمية للجودة (نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015)، وذلك في سبيل تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، وبخاصة فيما يتعلق بإنشاء وتطبيق نظام إدارة متكامل للهيئة، عماده التوافق مع المواصفات المصرية والعالمية للإدارة واصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشاد المراجعون الخارجيون بمدى فاعلية نظام إدارة الجودة بالهيئة والتطور الحادث به، حيث قاموا بعمل المراجعة على نظام إدارة الجودة للعمليات الرئيسية والداعمة ببعض قطاعات وإدارات الهيئة وقد رافق المراجعين خلال عملية المراجعة الدكتور شريف بكر، رئيس إدارة الجودة والتدقيق بالهيئة وفريق عمل الإدارة الدكتوره هبة صقر، والدكتور أحمد الضلع.

ويذكر أن الدكتور سامي شعبان، رئيس الهيئة ترأس الاجتماع الختامى مع المراجعين الخارجيين، وأكد أهمية التطوير المستمر لنظام الإدارة المتكامل ونظام الإدارة الإلكتروني بما يضمن تنفيذ الهيئة لدورها الرقابي بكفاءة وفاعلية واستمرارية.      

كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وضعت استراتيجية عمل لمدة 5 سنوات لتحقيق رؤيتها وتنفيذ دورها بكفاءة وفاعلية، من بين أهدافها "إنشاء نظام إدارة متكامل متوافق مع أحدث مواصفات نظم الإدارة والجودة العالمية وإرشادات وإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالهيئات الرقابية.                           

جدير بالذكر أن الهيئة قد حصلت فى العام الماضى على شهادة الأيزو 9001:2015.

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