اعتماد الموازنة التخطيطية لشركة كهرباء جنوب الدلتا لعام 2025/2024

انتهت منذ قليل، أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة وتم اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024 / 2025.

ومن أبرز نقاط القوة المستهدفة بموازنة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء:-

• تستهدف الشركة الخطة الاستثمارية بنحو 689.676 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025 يتم تمويلها من مصادر التمويل الذاتي للشركة ومنحة من وزارة التخطيط لتعديل مسارات الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية بكابلات أرضية.

• تم ضخ استثمارات جديدة يتم تمويلها من الموارد الذاتية بالشركة تستهدف رفع الحمل الاقصى ليصل الى 2490 ميجاوات خلال عام الموازنة 2024 / 2025.

• تستهدف الشركة خلال العام المالي 2024/2025 لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء تنفيذ ما يلى:

• استكمال منظومة الشباك الواحد بجميع فروع الشركة لتسهيل أداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم

• الاستمرار في تطوير مراكز شحن وتحصيل الفواتير بديوان عام الشركة والقطاعات والفروع مع التوسع فى انشاء مراكز شحن جديدة.

• تستهدف الشركة تحسين نسبة الفقد لتصبح 16.80% خلال العام المالي 2024 / 2025 عن طريق:

• تنشيط أعمال الضبطية القضائية وحملات شرطة الكهرباء للحد من سرقات التيار.

• سرعة تركيب العدادات للمشتركين الجدد وتقليل فترات الانتظار مع الالتزام التام بخطة تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع المشتركين ومنها دور العبادة والمصالح الحكومية لحصر استهلاكاتها الفعلية التزاما بقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن0

• تركيب لوحات مؤمنة لعدادات القوى المحركة وتغذيتها عن طريق كابلات لمنع التلاعب.

• المراجعة الدورية للعدادات واصلاح المعطل منها حال إمكان ذلك وإلا يتم التغيير بعدادات مسبوقة الدفع.



• ومواكبة لرؤيه الادارة السياسية تستهدف الشركة خلال العام المالي 2024 /2025 تركيب عدادات كما يلي:



o تركيب عدادات ثلاثية بنظام الكارت مسبوق الدفع بنحو 8 آلاف عداد.

o تركيب عدادات أحادية بنظام الكارت مسبوق الدفع بنحو 250 الف عداد.

o تركيب عدادات ذكية بنحو 6.2 ألف عداد

وعد المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ببذل أقصى جهد في سبيل تحقيق رسالة الشركة من توفير الطاقة الكهربائية وتحسين جودة التغذية الكهربائية واستقرارها لكافة العملاء، ومواكبة التطور التقني في استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات في كافة أنشطة الشركة.