الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

عدم تجاهل الألم.. كيف يمكن للنساء تلافي الإصابة بالأمراض المزمنة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في نسيج الحياة الكبير، غالبًا ما تجد النساء أنفسهن ينخرطن في أدوار ومسؤوليات مختلفة، متجاهلات صحتهن لكن رحلة الأنوثة محفوفة بالتحديات، ومن بينها، غالبًا ما يظل الصراع الصامت مع الألم المزمن غير ظاهر.

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ومن خلال تحقيق التوازن بين متطلبات حياتها المهنية وعائلتها وتطلعاتها الشخصية وسط حياتها الصاخبة، غالبًا ما تتجاهل النساء وخزات الألم التي تستمر في مفاصلهن أو الألم الباهت الذي غالبًا ما يعيقهن عن أداء أفضل ما لديهن في مكان العمل.

وتتغلب العديد من النساء على هذه المضايقات وترجعها إلى التعب أو التوتر، غير مدركات للإضطراب الصامت الذي يختمر داخل أجسادهن.

 

 

والحقيقة هي أن صحة المرأة هي نظام بيئي حساس، وعرضة لمختلف الأمراض التي يمكن أن تظهر كألم مزمن إذا تركت دون رادع. من تشنجات الدورة الشهرية إلى الصداع النصفي، ومن التهاب بطانة الرحم إلى الألم العضلي الليفي، فإن نطاق الألم الذي تعاني منه النساء واسع ومتعدد الأوجه، ومع ذلك، غالبًا ما يقلل المجتمع من شأن هذه التجارب أو يتجاهلها، ويتجاهلها باعتبارها شائعة أو غير ذات أهمية.

 

بالنسبة للعديد من النساء، إنها معركة صامتة يتم خوضها خلف أبواب مغلقة، حيث يتسرب ثقل الألم إلى كل جانب من جوانب الحياة - الاجتماعية والشخصية والمهنية.

 

تتوتر العلاقات تحت عبئها، وتتعثر الوظائف، وتتضاءل الأحلام في ظلها. بعد أن شهدت بشكل مباشر الأضرار التي يلحقها الألم المزمن بالنساء، شاركت الدكتورة نيكيتا فارون أغاروال، المستشارة المساعدة - طب الألم في مستشفيات أبولوميديكس التخصصية الفائقة، في مقابلة مع  إحدى المجلات المهتمة بصحة المرأة، مؤكدة أن كثيرًا ما نرى نساء يعانين من الألم لسنوات يرفضون ذلك باعتباره إزعاجًا بسيطًا ولكن ما لا يدركونه هو أن الألم غير المعالج يمكن أن يتطور إلى حالة منهكة، مما يحرمهم من حيويتهم وفرحتهم.

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