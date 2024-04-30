المؤبد لمتهم بحيازة مواد مخدرة في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بحيازة جوهر المخدرات في غير الأحوال المصرح بها في الجيزة.



صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبد العاطي الشافعي وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، وهاني محمد حمودة.



كشف أمر الإحالة في القضية رقم 9612 لسنة 2023 جنايات الجيزة، المقيدة برقم 3057 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "م. ص" 38 عامًا، عاطل، في يونيو 2023 بدائرة قسم الجيزة، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين وأيضًا أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر أحادي استيل مورفين.



وقال معاون مباحث الجيزة خلال التحقيقات، إنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل إلى مكان تواجد المتهم، وأبصره خارجًا من منزله ممسكًا في يده حقيبة حمراء اللون وتمكن من ضبطه ونزع الحقيبة وبفحصها تبين أن بداخلها 212 لفافة ورقية و10 لفافات بلاستيكية ثبت احتوائها على أحادث استيل المورفين المخدر و178 كيس بلاستيكي ثبت احتوائهم على جوهر الميثامفيتامين المخدر وميزان حساس.