مؤمن ياسين : منطقة "المثلث الذهبي" ستسهم في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في مصر

قال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن منطقة المثلث الذهبي ذات أهمية إستراتيجية كبيرة نظرًا لموقعها الجغرافي المميز وثراءها بالموارد الطبيعية والبشرية.



وأضاف "ياسين" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذه المنطقة أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فيها.

وأكد أن أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في منطقة المثلث الذهبي في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث توفير الاستثمارات الأجنبية يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة، ويعزز من معدلات النمو الاقتصادي ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أنه يقدم الاستثمار الأجنبي تقنيات وخبرات جديدة في مختلف القطاعات، مما يساهم في رفع مستوى التكنولوجيا والإنتاجية في المنطقة.

تحسين البنية التحتية



وأكد أنه يسهم تدفق الاستثمارات الأجنبية في تحسين البنية التحتية في المنطقة، مثل شبكات النقل والاتصالات والطاقة، مما يزيد من جاذبية المنطقة للاستثمارات الوطنية والدولية.

وأوضح أنه يساعد جذب الاستثمارات الأجنبية في تنويع قاعدة الاقتصاد المحلي وتقليل التبعية على القطاعات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية تعمل على إنشاء فرص عمل محلية وتدريب العمالة المحلية، مما يعزز من مستوى الدخل ويحد من معدلات البطالة في المنطقة.

وأكد أنه من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، يتم تعزيز التبادل التجاري بين المنطقة والدول الأخرى، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز العلاقات الدولية.

وأوضح أنه تعزز الاستثمارات الأجنبية من الابتكار والريادة في المنطقة، من خلال تبادل الأفكار والتقنيات مع الشركات والمستثمرين الأجانب.

تحسين مستوى المعيشة

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يساهم في تحسين مستوى المعيشة في المنطقة، من خلال توفير فرص عمل، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز القدرات الاقتصادية للمجتمع المحلي.



وأكد أنه من خلال النظرة الشاملة لفوائد جذب الاستثمارات الأجنبية إلى منطقة المثلث الذهبي في الصعيد، يمكن القول إن هذه الخطوة تعد حاسمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.



وأوضح أنه توفير الدعم والبيئة المناسبة للاستثمارات الأجنبية في منطقة المثلث الذهبي يمكن أن يكون عاملًا حاسمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة الحيوية.



وأكد أنه لا بد من تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال لتسهيل عمل الشركات الأجنبية وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه لا بد من توفير الحوافز المالية والضريبية للشركات الأجنبية التي تستثمر في المنطقة، مثل تخفيض الضرائب أو توفير الإعفاءات الضريبية لفترة محددة.



وأوضح أنه لا بد من تقديم التدريب والتأهيل للعمالة المحلية لرفع مستوى المهارات وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأكد أنه لا بد من تعزيز التعاون مع الجهات المعنية المحلية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في جذب الاستثمارات.