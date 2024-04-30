مرسي: قانون التأمين الموحد سيسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة

قال أحمد مرسى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين إن إصدار قانون التأمين الموحد سيسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة لصناعة التأمين في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قانون التأمين الموحد هو إطار قانوني ينظم صناعة التأمين، ويهدف إلى توحيد اللوائح والمعايير التي تنظم هذا القطاع الحيوي.

ويعتبر قانون التأمين الموحد أداة مهمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في صناعة التأمين، وله العديد من الفوائد والأهميات التي يجب التركيز عليها.

وأشار إلى أن أحد أهمية قانون التأمين الموحد هو تعزيز الحماية للمستهلكين والمؤمن عليهم، حيث يحد من الممارسات غير النزيهة والاحتكارية من قبل شركات التأمين.

كما يسهم هذا القانون في زيادة الشفافية والشمولية في قطاع التأمين، مما يعزز الثقة بين الشركات والعملاء.

وبفضل قانون التأمين الموحد، تتمكن الدولة من مراقبة ورقابة أكثر فعالية على سوق التأمين، وضمان أن تلتزم الشركات بالمعايير الدولية والقوانين المحلية. هذا يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلد.

وأكد أنه يعمل قانون التأمين الموحد على تعزيز المنافسة الصحية بين شركات التأمين، مما يحفزها على تقديم خدمات أفضل وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل.

وأشار إلى أنه يمثل قانون التأمين الموحد ركيزة أساسية في بناء قطاع التأمين القوي ومستدام، ويسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في السوق.

وأوضح أن هناك اهتمام كبير بتطوير وتنفيذ قوانين تأمين موحدة تلبي احتياجات السوق وتضمن حماية المستهلكين.

وأكد أنه بشكل عام، يمثل قانون التأمين الموحد ركيزة أساسية لتطوير صناعة التأمين وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي. من خلال تعزيز التعاون والشراكة بين جميع الأطراف المعنية، يمكن تحقيق فوائد كبيرة من تطبيق هذا القانون في تعزيز الثقة والنمو في صناعة التأمين.

وأكد أن الفوائد التي يمكن أن يحققها تبرز أهميته الكبيرة. فهو يعمل على تعزيز الاستدامة والنمو في صناعة التأمين، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير حماية مالية للأفراد والشركات في مواجهة المخاطر.

وأوضح أنه بفضل قانون التأمين الموحد، تتحسن جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين، وتتزايد خيارات العملاء وتحسنت فرص الوصول إلى خدمات التأمين بأسعار مناسبة. هذا يعزز الشمول المالي ويحقق استقرارًا اقتصاديًا أوسع للمجتمع.

وأشار إلى أنه يسهم قانون التأمين الموحد في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، ويقلل من المخاطر المالية والقانونية التي يمكن أن تواجه شركات التأمين والمؤمن عليهم. هذا يعزز الاستقرار في السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات والابتكارات إلى قطاع التأمين.

وكان مجلس النواب قد وافق علي اعتماد التشريعات الجديدة لقانون التأمين في مصر.