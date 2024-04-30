البحوث الزراعية: جميع المحاصيل بالأسواق خالية تمامًا من متبقيات المبيدات أو الكيماويات

أكد رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبدالعظيم، أن جميع المحاصيل المتداولة في الأسواق خالية تماما من متبقيات المبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها للرقابة من قبل الهيئات المختصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وقال عبدالعظيم، اليوم الثلاثاء، إن الشائعات التي تثار كل عام حول محصول البطيخ؛ تأتي نظرا لأن بعض الفلاحين يحصدون المحصول مبكرا، ما يؤدي إلى ظهور خطوط بيضاء في البطيخ، والتي بدورها لا تشكل أي خطورة على صحة الإنسان، مجددا نفي صحة ما تم تداوله عن وجود بطيخ مسرطن في مصر، مؤكدا أن هذا الكلام "عار تماما عن الصحة".

وأضاف أن وزارة الزراعة تخضع كافة المحاصيل لعمليات رقابة وفحص دقيق؛ حفاظا على صحة المواطنين، وفقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مُناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار غير الصحيحة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.