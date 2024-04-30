كيف تصبح شخصا يعشقه الناس؟.. خبراء يجيبون
يبدو أن بعض الأشخاص الذين نرى لديهم كثير من الأصدقاء، ينجذب الناس إليهم ببساطة، ويريدون قضاء الوقت معهم ومشاركة تجاربهم ومشاعرهم الشخصية، فهذه الشخصية مثل المغناطيس ينجذب إليه البعض ويحاولون التقرب منه والارتباط القوي به، فكيف تكون ذلك الشخص؟.
ووفقا لموقع timesofindia ما هي صفات الاشخاص البسطاء في التعامل مع الاخرين؟
- أن تكون منفتحًا يعني أن تكون عل استعداد لقبول أفكار جديدة ووجهات نظر مختلفة والاستماع إلى آراء الآخرين دون أن تكون متصلبًا بعقليتك وعملية تفكيرك فقط.
- يُظهر الانفتاح والرغبة في تجربة أشياء جديدة دون الحكم عليها أنك منفتح على النمو والفرص الجديدة لذا، حاول القيام بأشياء جديدة خارج منطقة الراحة الخاصة بك وخوض تجارب جديدة مع الأشخاص، فقد تنشئ تواصلًا رائعًا وحتى تتعلم شيئًا جديدًا وتكتسب معرفة قيمة.
- القيام بالأشياء الطيبة للناس، مهما كانت صغيرة، يمكن أن يكون له تأثير دائم، الأفعال اللطيفة العشوائية مثل مجاملة شخص ما، أو مساعدة شخص ما في مهمة أو عمل روتيني، أو مجرد فتح الباب لشخص ما، يمكن أن تكون غير ضارة وبسيطة وتتطلب القليل من الجهد، لكن بالنسبة إلى الشخص الذي تقوم بذلك من أجله، يمكن أن يكون ذلك أمرًا كبيرًا ويسعد يوم.
- إن تشجيع الناس من خلال تشجيعهم على تحقيق أهدافهم وأحلامهم، وتقديم الدعم وقول أشياء بسيطة مثل "يمكنك القيام بذلك" و"أنا أؤمن بك" يمكن أن تكون طرقًا بسيطة ولكنها فعالة حقًا لبناء تواصل مع الناس. عندما يرى الناس أنك تشجعهم، وتساعدهم على الاستمرار وتعزز ثقتهم بأنفسهم، فإن ذلك يجعلهم يحبونك أكثر ويشعرون تلقائيًا بالانجذاب نحوك، ويريدون أن يثقوا بك، كما يعد تشجيع الأشخاص وتهنئتهم والاحتفال بنجاحهم معهم طريقة رائعة لإقامة علاقات أقوى.