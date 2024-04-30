كيف تصبح شخصا يعشقه الناس؟.. خبراء يجيبون

يبدو أن بعض الأشخاص الذين نرى لديهم كثير من الأصدقاء، ينجذب الناس إليهم ببساطة، ويريدون قضاء الوقت معهم ومشاركة تجاربهم ومشاعرهم الشخصية، فهذه الشخصية مثل المغناطيس ينجذب إليه البعض ويحاولون التقرب منه والارتباط القوي به، فكيف تكون ذلك الشخص؟.

ووفقا لموقع timesofindia ما هي صفات الاشخاص البسطاء في التعامل مع الاخرين؟